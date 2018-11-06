Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:13 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:59 TSİ )

Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!

On Numara adlı şans oyununda büyük ikramiye İzmit’e çıktı!

mask
Büyütmek için resme tıklayın

On Numara'nın 5 Kasım çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 69 bin 698 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İZMİT'E DE ÇIKTI

Şanslı kişilerden biri de İzmit’ten çıktı. 1- 2- 5 -18- 22 - 24- 26- 33- 35-42- 47 -49-51- 52- 54- 57- 60-62 -70-72- 75 -80 numaraları bilen İzmit’ten bir kişi 69.698,95 TL ödül kazandı. Büyük ikramiye çıkan kuponun Yahya Kaptan Mah. Akkavaklar Cad. Gökkuşağı Tic. Mer. adresinde bulunan Ertan Çiğdem’e ait büfeden yatırıldığı öğrenildi.

Büyük ikramiye kazanan diğer yerler ise şöyle: Bursa / Yıldırım - Hatay / Antakya - İzmir / Torbalı - Trabzon / Akçaabat.

Bugün 10:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Caner Göçmez, Cumartesi açıklıyor mask
Caner Göçmez, Cumartesi açıklıyor
350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı mask
350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı
Koray Şener’in adı Körfez'de yaşatılacak mask
Koray Şener’in adı Körfez'de yaşatılacak
AKP Kandıra'da başkan aday adaylığı için 10 isim konuşuluyor mask
AKP Kandıra'da başkan aday adaylığı için 10 isim konuşuluyor
AKP’li Muzaffer Bıyık, istifa edecek mask
AKP’li Muzaffer Bıyık, istifa edecek
AKP Çayırova için 8 isim konuşuluyor mask
AKP Çayırova için 8 isim konuşuluyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL