Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!

On Numara'nın 5 Kasım çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat’taki merkezinde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belli oldu. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 69 bin 698 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İZMİT'E DE ÇIKTI Şanslı kişilerden biri de İzmit’ten çıktı. 1- 2- 5 -18- 22 - 24- 26- 33- 35-42- 47 -49-51- 52- 54- 57- 60-62 -70-72- 75 -80 numaraları bilen İzmit’ten bir kişi 69.698,95 TL ödül kazandı. Büyük ikramiye çıkan kuponun Yahya Kaptan Mah. Akkavaklar Cad. Gökkuşağı Tic. Mer. adresinde bulunan Ertan Çiğdem’e ait büfeden yatırıldığı öğrenildi. Büyük ikramiye kazanan diğer yerler ise şöyle: Bursa / Yıldırım - Hatay / Antakya - İzmir / Torbalı - Trabzon / Akçaabat.