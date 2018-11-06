Fuat Berna, İYİ Parti'den istifa etti!

İzmit'in sevilen isimlerinden biri olan ve partisinde il başkan yardımcılığı yapan Fuat Berna, partideki görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. İYİ Parti hareketi başladığından bu yana Meral Akşener’e destek veren İYİ Parti İl Başkan yardımcısı Fuat Berna, hem görevinden hem de partisinden istifa etti. Bilindiği üzere Fuat Berna, partisinden 8. sıra milletvekili adayı olmuştu.