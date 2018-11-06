İzmit'in sevilen isimlerinden biri olan ve partisinde il başkan yardımcılığı yapan Fuat Berna, partideki görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. İYİ Parti hareketi başladığından bu yana Meral Akşener’e destek veren İYİ Parti İl Başkan yardımcısı Fuat Berna, hem görevinden hem de partisinden istifa etti. Bilindiği üzere Fuat Berna, partisinden 8. sıra milletvekili adayı olmuştu.
Bugün 10:14 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:02 TSİ )
Fuat Berna, İYİ Parti'den istifa etti!
İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Fuat Berna, partisinden istifa etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:14 TSİ - Siyaset
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz