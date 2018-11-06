Yeni yılı zamlarla karşılayacağız!

Kontrolden çıkan enflasyon nedeniyle, devletin ‘yeniden değerleme' adı altında yılın başında vatandaşa yükleyeceği zamlar son 16 yılın rekorunu kırarak yüzde 23.73 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyonuna göre, 2019'un Ocak ayından itibaren trafik cezaları başta olmak üzere devletin kestiği her türlü cezalar, vergiler ve harçlar yüzde 23.73 oranında zamlanacak. Ocak ayında memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 4, diğer emeklilere gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Rekor zamlar sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski cumhurbaşkanları, başbakan ve milletvekili emeklilerine yapılan yüzde 26'lık zammı yakalayamadı.

YETKİ ERDOĞAN'DA

Devletin vatandaşa her yıl başında uygulayacağı otomatik zamlar, TÜİK'in ekim ayı Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi Yİ-ÜFE verileri dikkate alınarak belirlenen ‘yeniden değerleme oranı' düzeyinde açıklanıyor.12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE değişim oranı ekim ayında yüzde 23.73 çıktığı için yeniden değerleme oranı da yüzde 23.73 olarak resmiyet kazanmış oldu. Yasa gereği Emlak Vergisi'nde bu oranın yarısı, yani yüzde 11.86'lık zam oranı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu oranı yarıya kadar indirme, iki katına kadar çıkama yetkisine sahip.

YÜZDE 23,73 ZAM

Yeni zam oranına göre, trafik cezaları, cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar yüzde 23.73 oranında artacak. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 291 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da yıl başından itibaren 291 liraya, hız sınırının yüzde 50'den fazla aşılması durumunda ise ceza 2 bin liraya çıkacak. AKP, geçen ay bütçeye kaynak sağlamak için trafik cezalarına yüzde 100'leri aşan oranlarda zam yapan bir yasa değişikliği yapmıştı.

KIRMIZI IŞIK CEZASI 291 TL

Artırılan bu cezalar, yıl başından itibaren yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 23.73 oranında yeniden zamlanacak. Buna göre örneğin ocak ayında 108 lira olan ve son yasa değişikliğiyle 234 liraya çıkan sürücünün cep telefonuyla konuşmasının cezası yıl başında 291 liraya yükselecek. Yasayla artırılan yüksek cezaların ilk defa uygulanması sonucu araçlarıyla tehlikeli biçimde trafikte drift atan sürücülere 5 bin 10 lira ceza kesilmeye başlanmıştı. Yeni yılda bu sürücülere kesilecek ceza tutarı 6 bin 199 liraya yükselecek.

1 YILLIK PASAPORT HARCI 194 LİRADAN 240 LİRAYA

Cep telefondan alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 54.6 liradan 67.5 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 479 liradan 593 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 194 liradan 240 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 235 liradan 291 liraya yükselecek. Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırıldığı için yüzde 11.86 oranında zamlanacak. Çevre Temizlik Vergisi her 1 metreküp su tüketimi için 32 kuruştan 40 kuruşa çıkacak. Yere çöp atanlar 287 lira, komşusunu rahatsız edecek derecede yüksek ses ve titreşime neden olanlar bin 197 lira ceza ödemek zorunda kalacak. Kaynak: SÖZCÜ