Erdal Selimoğlu, devlet memurluğundan İSTİFA EDİYOR!

AKP'de Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuruları dün başlamıştı. İlk gün müracaat olmazken, her ilçe için çok sayıda kişinin ismi konuşulmaya başladı. Doğma büyüme İzmitli olan Erdal Selimoğlu, Spor Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı’nda araştırma görevinden istifa edecek. Selimoğlu'nun Başiskele Belediyesi için aday adayı olacağı, istifasının hemen ardından başvurusunu resmileştireceği belirtildi.

Erdal Selimoğlu kimdir?

1966 İzmit doğumlu. Başiskele İlkokulu, İzmit Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesini tamamladıktan sonra Selimoğlu, Marmara Üniversitesi Spor Akademisini bitirdi. Milli sporcu. SEKA Kağıt Fabrikası’nda işçi iken memuriyet hayatı başladı. Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürlüğü’nde Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığı, Bolu İl Gençlik Spor İl Müdürü, Atıcılık Avcılık ve Triatlon Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.