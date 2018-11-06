Körfez Belediyesi eski Meclis Üyesi ve AKP Kadın Kolları eski Başkanı Melek Çelik, 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Körfez Belediyesi Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapacak. Dün başlayan başvurularda şu ana kadar Körfez Belediyesi’ne aday adayı olacağını açıklayan isimler şu şekilde: Mehmet Irak, Ali Çakır, Caner Göçmez, Aydın Mutlu, Melek Çelik.
Bugün 10:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:46 TSİ )
Melek Çelik, aday adayı oluyor
Körfez Belediyesi eski Meclis Üyesi ve AKP Kadın Kolları eski Başkanı Melek Çelik, başkan aday adayı olmaya hazırlanıyor.
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Bugün 10:42 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Ilimtepeli - Lütfen.siyaset sizin gibi rantçılardan,haramzadelerden kurtuldu derken..doymadınızmı?.
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