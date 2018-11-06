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Melek Çelik, aday adayı oluyor

Körfez Belediyesi eski Meclis Üyesi ve AKP Kadın Kolları eski Başkanı Melek Çelik, başkan aday adayı olmaya hazırlanıyor.

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Körfez Belediyesi eski Meclis Üyesi ve AKP Kadın Kolları eski Başkanı Melek Çelik, 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Körfez Belediyesi Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapacak. Dün başlayan başvurularda şu ana kadar Körfez Belediyesi’ne aday adayı olacağını açıklayan isimler şu şekilde: Mehmet Irak, Ali Çakır, Caner Göçmez, Aydın Mutlu, Melek Çelik.

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Yorumlar

(1)
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Ilimtepeli - Lütfen.siyaset sizin gibi rantçılardan,haramzadelerden kurtuldu derken..doymadınızmı?.

Yanıtla . 0Beğen 06 Kasım 13:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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