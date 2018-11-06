Melek Çelik, aday adayı oluyor

Körfez Belediyesi eski Meclis Üyesi ve AKP Kadın Kolları eski Başkanı Melek Çelik, 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Körfez Belediyesi Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yapacak. Dün başlayan başvurularda şu ana kadar Körfez Belediyesi’ne aday adayı olacağını açıklayan isimler şu şekilde: Mehmet Irak, Ali Çakır, Caner Göçmez, Aydın Mutlu, Melek Çelik.