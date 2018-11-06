Gümüşhane, Kocaeli’ye geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Kocaeli konseptiyle hayata geçirdiği tanıtım günlerinin 7.si Gümüşhane ile devam edecek. Gümüşhane Tanıtım Günleri kapsamında Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Büyükşehir Belediyesi Bayın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Vakfı Başkanı Köksal Kara ve STK temsilcileri katılım gösterdi. 8 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da kapılarını açacak olan Gümüşhane Tanıtım Günleri’nin resmi açılışı 9 Kasım Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

7. ŞEHİR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Bayın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, “Anadolu Kocaeli’de temasıyla düzenlediğimiz tanıtım günlerinin 7’ncisi olan Gümüşhane Tanıtım Günleri’ni 8-11 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Hatırlayacağınız gibi daha önce; Bingöl, Artvin, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Rize günlerini gerçekleştirmiştik. Protokol açılışımız 9 Kasım Cuma günü saat 14.00’de yapılacak. Belediyemiz bu etkinliği STK müdürlüğümüz ile şehrimizde bulunan; Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı, Kocaeli Gümüşhane Dernekleri, Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane İl ve İlçe Belediyeleri ile Gümüşhane’nin tüm dinamikleri birlikte gerçekleştirmekte” ifadelerinde bulundu.

YÖRESEL TATLAR VE KIYAFETLER

Konuşmalarının devamında Yılmaz, “Tanıtım Günleri 4 gün sürecek olup her gün saat 10.00 ile 22.00 arasında ziyarete açık olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 19.00’da konser programlarımız var. Konser verecek sanatçılarımız ise şöyle; 8 Kasım Perşembe günü Serpil Sarı, 9 Kasım Cuma günü Yusuf Güney, 11 Kasım Pazar günü Hasan Pekin. Ayrıca Gümüşhane’mizin yöresel tatları ve kıyafetleri ile kültür ve turizm imkânları da bu vesile ile ziyaretçilerimize tanıtılacak” şeklinde konuştu.

DERNEKLERİMİZİN DESTEĞİ BÜYÜK

Yılmaz’dan sonra söz alan Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, “Anadolu Kocaeli’de projesinin 7’nci şehriyiz. 7’nci şehir olduğumuz için daha da tecrübeliyiz. Zor bir süreç. Bin km uzaktan geliyoruz. Yöremizi Kocaeli’ye taşıyacağız. Burada yaşayan hemşerilerimizin Gümüşhane’den getirdiklerini de burada sergileyeceğiz. 15 gün boyunca yöresel eşyaları toparlamak için uğraştık. Umarım bize verilen destekleri boşa çıkarmamış oluruz. Derneklerimizin büyük desteği var bizim için. Onlara çok teşekkür ediyorum. 7’nci şehir olmamız bizim için şans” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER