KOÜ Umuttepe Hastanesi Kalp Damar servisin de yatmakta olan, Ahmet Bozkurt adlı hasta icin Acil A RH + (pozitif) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Umuttepe Hastanesi kan bankasına bugün başvurmaları gerekmektedir. İletişim: Canan bozkurt 05422731148.
Bugün 10:50 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 11:22 TSİ )
Acil "A RH pozitif" kana ihtiyaç var!
KOÜ Umuttepe Hastanesi Kalp Damar servisin de yatmakta olan,Ahmet Bozkurt adlı hasta için Acil A RH + (pozitif) kana ihtiyaç vardır.
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Bugün 10:50 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz