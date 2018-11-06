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Bugün 10:50 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 11:22 TSİ )

Acil "A RH pozitif" kana ihtiyaç var!

KOÜ Umuttepe Hastanesi Kalp Damar servisin de yatmakta olan,Ahmet Bozkurt adlı hasta için Acil A RH + (pozitif) kana ihtiyaç vardır.

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KOÜ Umuttepe  Hastanesi Kalp Damar servisin de yatmakta olan, Ahmet Bozkurt adlı hasta  icin Acil A RH + (pozitif) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler Umuttepe Hastanesi kan bankasına bugün başvurmaları gerekmektedir. İletişim: Canan bozkurt  05422731148.

Bugün 10:50 TSİ - Sağlık

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