Koray Şener’in adı Körfez'de yaşatılacak

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Körfezli 22 yaşındaki Koray Şener’in ailesini evine taziye ziyaretinde bulundu. Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Şener ailesini ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Koray Şener’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek aileye baş sağlığı dileğinde bulundu.

ACILARINI PAYLAŞTI

Başkan Baran, ailenin acısını paylaştıklarını belirterek, “Acınızı paylaşıyoruz. Her şeye çare var fakat ölüme yok. Allah'ın takdirine boyun eğeceğiz. Vefat eden Koray evladımıza Allah’tan rahmet, sizlere sabır diliyorum” dedi. Başkan Baran, ailenin evinin hemen karşısında yer alan parka da Koray Şener’in adını vereceklerini belirterek, “Onun adını o parkta ölümsüzleştireceğiz” ifadelerini kullandı.