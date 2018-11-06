Hayvanat Bahçesine teslim edildiler

Körfez Belediyesi ekipleri, Yukarı Hereke bölgesinde vatandaşlardan gelen şikâyetler sonrasında çevredeki başıboş eşeklerle ile ilgili çalışma başlattı. Vatandaşların, ‘çöpleri dağıtıyorlar, görüntü kirliliği var’ şikâyetleri sonrasında harekete geçen ekipler, çok sayıda başıboş durumdaki eşek ve atı topladı ve Darıca’da bulunan hayvanat bahçesine götürerek yetkililere teslimini sağladı.
ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Konuyla ilgili olarak konuşan yetkililer, “Bakanlık ile Darıca’daki Hayvanat Bahçesi arasındaki protokol kapsamında başıboş durumdaki at ve eşekler ekipleri tarafından toplanarak hayvanat bahçesine götürüyoruz ve teslimini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkililer sadece Yukarı Hereke bölgesinde değil, Körfez’in genelinde bu tür çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz