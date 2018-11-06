Kocaeli U12’de heyecan bitiyor

Öğrencilerin eğitimi aksamaması için sezonun ilk organizasyonu olarak başlatılan ligde, şampiyonlar da belli oldu. Son haftaya girilirken, şampiyonluğu kesinleşen takımlara da kupaları takdim ediliyor.

GRUP ŞAMPİYONLARI BELİRLENDİ

A Grubu’nda Yahyakaptan şampiyon olurken, B Grubu’nda İzmit Futbol Kulübü, zafere yakın bulunuyor. C Grubu’nda Kullarspor şampiyonluğunu ilan etti. D Grubu’nda Kartepe Belediyespor daha önce şampiyonluğunu ilan etmişti. E Grubu’nda Gölcük Karadeniz zaferini ilan etmişti. F Grubu’nda Karamürsel İdman Yurdu bu hafta şampiyonluk kupasını alırken, G Grubu’nda Derince Birlikspor da kupasını aldı. H Grubu’nda Körfez Gençler Birliği şampiyon olup kupaya uzandı. K Grubu’nda Çayırova, L Grubu’nda ise Darıca G.B. daha önce şampiyonluklarını ilan etmiş ve kupalarını almıştı.

ÇAYIRTEPE SON MAÇINI GALİBİYETLE KAPATTI

U12 Ligi’nde mücadele eden ve şampiyonluğu kıl payı kaçıran Çayırtepe Gençlikspor, son maçını hafta sonu M.Ali Kağıtçı’da İzmit Futbol Kulübü ile oynadı ve maçı 2-1 kazandı. Ligi ikinci sırada tamamladı. Son dört haftaya lider giren, ancak iki mağlubiyet sonrası liderliği Kullarspor’a kaptıran Çayırtepe Gençlikspor, Kullarspor’un son maçını kazanmasıyla şampiyonluğu bir puanla rakibine kaptırdı. Günün son maçında ise iddiası bulunmayan iki takım Yeşilovaspor ve Kocaeli Yenişehirspor takımları, 1-1 berabere kaldı, puanları paylaştı ve sezonu kapadı. Ahmet AKAY

KOCAELİ YENİŞEHİR: 1-YEŞİLOVASPOR: 2

STAT: M. Ali Kağıtçı (U.12 A)

HAKEM: Tayip Berk Kaval ***

KOCAELİ YENİŞEHİR: Buğra **, Ayberk ***, Sami **, Ali Ekber ** (Furkan **), Tolga ** (Kaan **), Yavuz ** (Enes ***), Arda **, Bedirhan ** (Emircan **)

YEŞİLOVASPOR: Yaser ***, Muhammet ***, Talha **, Eren **, Elyasa ***, Mehmet **, Kaan **, Özgür ** (Ender **)

GOLLER: Enes (1)(Kocaeli Yenişehir), Elyasa (1)

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: 1-ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.12 C)

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: Efe ***, Yusuf Keskin **, Ahmet Yiğit ** (Mehmet **), Cesurcan ** (Ahmet Çelik **), Kerem *** (K.Mehmet **), Yusuf Akay ** (Tunahan **), Ömer ** (Doğukan **)

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Samet ***, Selim ***, Hasancan *** (Arda **), Yahya ***, Eren ***, Bora ***, Buğra ** (İbrahim **), Emir ** (Yiğit Ege **)

GOLLER: Kerem (1)(İzmit Futbol Kulübü), Yahya (1), İbrahim (1)