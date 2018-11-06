U12 Futbol Ligi G Grubu’nda 14 maçta 13 galibiyet ve sadece bir beraberlik elde eden, 58 gol atıp, sadece 4 gol yiyerek grubunda şampiyon olan Derince Birlikspor, hafta sonu son maçını oynadıktan sonra şampiyonluk kupasını aldı. KASKF yönetim kurulu üyesi ve kulübün kurucularından Şaban Eraslan verdi. Şampiyon Derince Birlikspor kupasını alırken, minik sporcular kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı.
Bugün 11:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Derince Birlik de kupasını aldı
U12 Futbol Ligi G Grubu’nda 14 maçta 13 galibiyet ve sadece bir beraberlik elde eden, 58 gol atıp, sadece 4 gol yiyerek grubunda şampiyon olan Derince Birlikspor, hafta sonu son maçını oynadıktan sonra şampiyonluk kupasını aldı.
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Bugün 11:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz