Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:23 TSİ )

Derince Birlik de kupasını aldı

U12 Futbol Ligi G Grubu’nda 14 maçta 13 galibiyet ve sadece bir beraberlik elde eden, 58 gol atıp, sadece 4 gol yiyerek grubunda şampiyon olan Derince Birlikspor, hafta sonu son maçını oynadıktan sonra şampiyonluk kupasını aldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

U12 Futbol Ligi G Grubu’nda 14 maçta 13 galibiyet ve sadece bir beraberlik elde eden, 58 gol atıp, sadece 4 gol yiyerek grubunda şampiyon olan Derince Birlikspor, hafta sonu son maçını oynadıktan sonra şampiyonluk kupasını aldı. KASKF yönetim kurulu üyesi ve kulübün kurucularından Şaban Eraslan verdi. Şampiyon Derince Birlikspor kupasını alırken, minik sporcular kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı.

Bugün 11:22 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Sanırsınız ki Santiago Bernabeu! mask
Sanırsınız ki Santiago Bernabeu!
Mutabakat sağlandı! mask
Mutabakat sağlandı!
Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması mask
Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
İşte bu yüzden büyük bir takımız! mask
İşte bu yüzden büyük bir takımız!
Yusuf Tokuş’a helal olsun mask
Yusuf Tokuş’a helal olsun
Öyle bir futbol oynadık ki kimse ağzını açamadı mask
Öyle bir futbol oynadık ki kimse ağzını açamadı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL