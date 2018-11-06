Derince Birlik de kupasını aldı

U12 Futbol Ligi G Grubu’nda 14 maçta 13 galibiyet ve sadece bir beraberlik elde eden, 58 gol atıp, sadece 4 gol yiyerek grubunda şampiyon olan Derince Birlikspor, hafta sonu son maçını oynadıktan sonra şampiyonluk kupasını aldı. KASKF yönetim kurulu üyesi ve kulübün kurucularından Şaban Eraslan verdi. Şampiyon Derince Birlikspor kupasını alırken, minik sporcular kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı.