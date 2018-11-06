Bekirderespor, teşekkür etti

Yıldız "Bekirderesporumuzu yaşatmak için destek veren tüm sponsorlarımıza , halkımıza, ve esnaflarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kulübümüzde 1975 yılından itibaren faaliyetler ara vermeden devam ediyor. Nesilden nesle bir gelenek haline gelen Bekirderespor ile gurur duyuyoruz" dedi.