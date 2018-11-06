Yıldız "Bekirderesporumuzu yaşatmak için destek veren tüm sponsorlarımıza , halkımıza, ve esnaflarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kulübümüzde 1975 yılından itibaren faaliyetler ara vermeden devam ediyor. Nesilden nesle bir gelenek haline gelen Bekirderespor ile gurur duyuyoruz" dedi.
Bugün 11:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
Bekirderespor, teşekkür etti
Bekirdere Spor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, kulübe desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.
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Bugün 11:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz