Bu gurur hepinizin!

Müsabakalarda 5 ilden 39 takım ve 500’den fazla sporcu mücadele etti. Gebze 'de yapılan organizasyona Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Teknik Kurul Üyesi ve KYK teknik direktörü Sabri Bozca ile eşi kulüp başkanı yıl bozca da katıldı. Bozca ikilisi açıklamasında “Kürsüye çıkan takımlara madalya ve kupalarını vererek, heyecanlarına ortak olduk. Müsabakada harika bir performans ortaya çıkaran takımımızı gönülden kutluyoruz. Sizlerle bir kez daha gurur duyduk. Her zaman yanınızda ve destekçiniziz” dedi.