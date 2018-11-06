Müsabakalarda 5 ilden 39 takım ve 500’den fazla sporcu mücadele etti. Gebze 'de yapılan organizasyona Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Teknik Kurul Üyesi ve KYK teknik direktörü Sabri Bozca ile eşi kulüp başkanı yıl bozca da katıldı. Bozca ikilisi açıklamasında “Kürsüye çıkan takımlara madalya ve kupalarını vererek, heyecanlarına ortak olduk. Müsabakada harika bir performans ortaya çıkaran takımımızı gönülden kutluyoruz. Sizlerle bir kez daha gurur duyduk. Her zaman yanınızda ve destekçiniziz” dedi.
Bugün 11:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:52 TSİ )
Bu gurur hepinizin!
KYK U19 takımı, Su Altı Hokeyi Cumhuriyet Kupası'nda ikinci olurken, KYK-Marmara takım karması ise U 15 Şampiyonu oldu. Kızlar U 19 takımı da şampiyonluğa ulaştı.
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Bugün 11:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz