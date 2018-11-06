Güneşspor Kulübü Başkanı ve Kocaelispor eski başkanlarından Nebil Uzun, açıkl.amasında “A Takımımız, Süper Amatör liginde oynadığı maçta, Mustafa Çelik,Bedirhan Özkanlı, Berat Öztürk ve Alparslan Öge’nin attığı gollerle Derincespor’u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın hakemi Alper Çetin ve yardımcıları mükemmele yakın bir maç yönetti. Tebrik ederiz. Rakibimiz Derincespor’a sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Onlar da oldukça keyifli futbol oynadılar. Bol gollü güzel bir maç izlettik” dedi.
Bugün 11:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:52 TSİ )
Tebrikler Alper Çetin ve yardımcıları!
Güneşspor camiasından hakemlere tebrik geldi. İyi yönetimlerinde tebrik alamayan, kötü yönetimlerinde ise hedef tahtası haline gelen hakemlerimize, bu kez teşekkür ve tebrik mesajı geldi.
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Bugün 11:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz