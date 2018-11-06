Tebrikler Alper Çetin ve yardımcıları!

Güneşspor Kulübü Başkanı ve Kocaelispor eski başkanlarından Nebil Uzun, açıkl.amasında “A Takımımız, Süper Amatör liginde oynadığı maçta, Mustafa Çelik,Bedirhan Özkanlı, Berat Öztürk ve Alparslan Öge’nin attığı gollerle Derincespor’u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın hakemi Alper Çetin ve yardımcıları mükemmele yakın bir maç yönetti. Tebrik ederiz. Rakibimiz Derincespor’a sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Onlar da oldukça keyifli futbol oynadılar. Bol gollü güzel bir maç izlettik” dedi.