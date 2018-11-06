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Derbentspor’da moraller düzeldi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9’uncu grupta mücadele eden Kocaeli Büyük Derbentspor, hafta sonu ağırladığı Çayırovaspor’u, Eren Demiray’ın ilk yarıda attığı tek golle mağlup etmeyi başardı ve bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı.

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Ev sahibi Büyük Derbentspor, daha atak futbol oynarken, bulduğu net gol pozisyonlarından da yaralanmadı ve farklı kazanacağı maçı 1-0 kazanarak, çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Derbentspor, yenisi olduğu ligde üçüncü galibiyetini alırken, bu hafta sonu golcü futbolcusu Eren Demiray da gol suskunluğunu bozdu.  Büyük Derbentspor pazar günü Kütahyaspor ile deplasmanda oynayacak. Takım, zorlu maç için cumartesi günü Kütahya’ya gidecek. Maç saat 14.00’te başlayacak. Ahmet AKAY

Bugün 11:52 TSİ - Spor

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