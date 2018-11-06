Ev sahibi Büyük Derbentspor, daha atak futbol oynarken, bulduğu net gol pozisyonlarından da yaralanmadı ve farklı kazanacağı maçı 1-0 kazanarak, çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Derbentspor, yenisi olduğu ligde üçüncü galibiyetini alırken, bu hafta sonu golcü futbolcusu Eren Demiray da gol suskunluğunu bozdu. Büyük Derbentspor pazar günü Kütahyaspor ile deplasmanda oynayacak. Takım, zorlu maç için cumartesi günü Kütahya’ya gidecek. Maç saat 14.00’te başlayacak. Ahmet AKAY
Bugün 11:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
Derbentspor’da moraller düzeldi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9’uncu grupta mücadele eden Kocaeli Büyük Derbentspor, hafta sonu ağırladığı Çayırovaspor’u, Eren Demiray’ın ilk yarıda attığı tek golle mağlup etmeyi başardı ve bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı.
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Bugün 11:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz