Derbentspor’da moraller düzeldi

Ev sahibi Büyük Derbentspor, daha atak futbol oynarken, bulduğu net gol pozisyonlarından da yaralanmadı ve farklı kazanacağı maçı 1-0 kazanarak, çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Derbentspor, yenisi olduğu ligde üçüncü galibiyetini alırken, bu hafta sonu golcü futbolcusu Eren Demiray da gol suskunluğunu bozdu. Büyük Derbentspor pazar günü Kütahyaspor ile deplasmanda oynayacak. Takım, zorlu maç için cumartesi günü Kütahya’ya gidecek. Maç saat 14.00’te başlayacak. Ahmet AKAY