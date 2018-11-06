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Eker Süt ailesi Saklı Vadi de buluştu

Eker Süt Ürünleri, çalışanları ve ailelerini geçtiğimiz hafta sonu Kartepe’de bulunan Saklı Vadi Restoran’da bir araya getirdi. Kahvaltı ile başlayan program, gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti.

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Kartepe’de bulunan Kamil Öçbe’nin sahibi olduğu Saklı Vadi Restoran’da geçtiğimiz hafta sonu Eker Süt Ürünleri firmasının çalışanları ve aileleri bir araya geldi. Şirket içerisindeki dostlukları arttırmaya yönelik olarak düzenlenen kahvaltılı etkinliğe, Eker Süt Ürünleri sahibi Ahmet Eker ve 50 çalışan katıldı. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen programda aileleriyle birlikte gün boyunca keyifli anlar yaşayan firma çalışanları, hizmetlerinden dolayı Saklı Vadi Restoran da görev yapan personele teşekkür etti. Artun Umur ELMASER

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