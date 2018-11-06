Gölcük'te organ bağış standı kuruldu

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi organ ve doku bağış birimi tarafından Anıtpark’ta stant kuruldu. Sabahın erken saatlerinde sorumlu hemşire Gülay Karataş ile hemşireler Tülay Ertufan, Fatma Dere, Fatma Kavalcı ve Hatice Çon'dan oluşan ekip, kurulan stantta, vatandaşlara broşür dağıtılarak organ bağışı hakkında bilgiler verildi.

“ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR”

Organ bağışının önemini anlatan Gülay Karataş, Türkiye'de organ bağışlarının il sağlık müdürlükleri, veya organ nakli ile ilgili merkezler tarafından kabul edildiğini belirterek, “Organ bağışı yapabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olmak ve bu dileğin iki tanık huzurunda sözlü yapılması, ayrıca bunun bir hekim tarafından tasdik edilmesi yeterli olacaktır. İnsanların beyin ölümü gerçekleştiğinde bağışlanan organlar alınarak, bir başka insana nakledilmektedir. Organ bağışı hayat kurtarır” dedi.