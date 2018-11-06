İzmit Alikahya’da bulunan ve Dünya’nın en önemli otomotiv firmaları arasında yer alan Hyundai Assan Fabrikası’nda çalışanlar kendi aralarında yaptıkları etkinliklerle hoş bir zaman geçiriyor. Glovis Body A Vardiyası Bölümü işçileri de bu geleneğe uyarak geniş çaplı bir buluşma düzenledi. Miniköşk'teki organize ettikleri kahvaltı programında buluşan Hyundai personeli hem iş yoğunluğunun stresini üzerlerinden attı, hem de birlik ve beraberliklerini pekiştirdi.
Bugün 11:57 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:58 TSİ )
Hyundai personeli kahvaltıda buluştu
İzmit Alikahya’da bulunan ve Dünya’nın en önemli otomotiv firmaları arasında yer alan Hyundai Assan Fabrikası’nda çalışanlar kendi aralarında yaptıkları etkinliklerle hoş bir zaman geçiriyor.
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Bugün 11:57 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz