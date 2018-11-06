Hyundai personeli kahvaltıda buluştu

İzmit Alikahya’da bulunan ve Dünya’nın en önemli otomotiv firmaları arasında yer alan Hyundai Assan Fabrikası’nda çalışanlar kendi aralarında yaptıkları etkinliklerle hoş bir zaman geçiriyor. Glovis Body A Vardiyası Bölümü işçileri de bu geleneğe uyarak geniş çaplı bir buluşma düzenledi. Miniköşk'teki organize ettikleri kahvaltı programında buluşan Hyundai personeli hem iş yoğunluğunun stresini üzerlerinden attı, hem de birlik ve beraberliklerini pekiştirdi.