Minik öğrencilere trafik eğitimi

Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler sürüyor. Eğitimlerde cadde ve sokaklarda oyun oynarken, araçlarla birlikte kullanılan yollardan, ışıklı ve kontrolüz kavşaklardan veya yaya geçitlerinden geçerken dikkat edilmesi gereken konular çizgi film destekli sunumlarla anlatılıyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret eden Vezirçiftliği Mahallesi Kur-an kursu 4-6 yaş öğrencileri direksiyon başına geçemeseler de anlatılanları dikkatle dinledi. Oldukça istekli olan öğrencileri görevliler emniyetli bir şekilde akülü bir araca bindirerek parkuru gezdirdi.