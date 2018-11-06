Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler sürüyor. Eğitimlerde cadde ve sokaklarda oyun oynarken, araçlarla birlikte kullanılan yollardan, ışıklı ve kontrolüz kavşaklardan veya yaya geçitlerinden geçerken dikkat edilmesi gereken konular çizgi film destekli sunumlarla anlatılıyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret eden Vezirçiftliği Mahallesi Kur-an kursu 4-6 yaş öğrencileri direksiyon başına geçemeseler de anlatılanları dikkatle dinledi. Oldukça istekli olan öğrencileri görevliler emniyetli bir şekilde akülü bir araca bindirerek parkuru gezdirdi.
Bugün 11:57 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
Minik öğrencilere trafik eğitimi
Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, ilkokulların yanı sıra anaokulu ve Kur-an kursu öğrencilerine de hizmet veriyor. Eğitime gelen çocuklar, profesyonel ekiplerin anlattıklarını dikkatle dinleyerek trafik kurallarını yerinde öğreniyor.
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Bugün 11:57 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz