Erzurumlular Derneği Yıldırım’ı ziyaret etti

Erzurumlular Derneği’nin yapmış olduğu kongrenin ardından yeni başkan Seçilen Salih Fidan ve yönetim kurulu üyeleri, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkan Yıldırım, yeni seçilen Dernek Başkana Salih Fidan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı olması temennilerinde bulundu. Fidan’da ilçede yapacakları etkinlik ve çalışmaları başkan Yıldırım’a aktararak, iş birliği içerisinde güzel işlere imza atmak istediklerini ifade etti.