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TÜPRAŞ Okulu öğrencileri Çocuk Üniversitesi’ni gezdi

Başiskele’de bulunan Çocuk Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde TÜPRAŞ Okulu öğrencilerini ağırladı.

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Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi, okulu görmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. Son olarak Körfez TÜPRAŞ İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlayan Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde öğrenciler, oldukça keyifli dakikalar geçirdiler. Sınıfları yetkililer eşliğinde gezen öğrenci ve öğretmenler, aldıkları bilgiler karşısında hayranlıklarını ise gizleyemedi. Okulda verilen eğitimlerin bir kısmını görme fırsatı bulan miniklerin heyecanı, öğretmenleri tarafından oldukça memnuniyetle karşılandı.

Bugün 11:59 TSİ - Eğitim

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