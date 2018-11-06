Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi, okulu görmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor. Son olarak Körfez TÜPRAŞ İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlayan Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde öğrenciler, oldukça keyifli dakikalar geçirdiler. Sınıfları yetkililer eşliğinde gezen öğrenci ve öğretmenler, aldıkları bilgiler karşısında hayranlıklarını ise gizleyemedi. Okulda verilen eğitimlerin bir kısmını görme fırsatı bulan miniklerin heyecanı, öğretmenleri tarafından oldukça memnuniyetle karşılandı.
Bugün 11:59 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
TÜPRAŞ Okulu öğrencileri Çocuk Üniversitesi’ni gezdi
Başiskele’de bulunan Çocuk Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde TÜPRAŞ Okulu öğrencilerini ağırladı.
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Bugün 11:59 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz