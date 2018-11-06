ODTÜ KYÖD öğretmenleri, Robert Koleji’nde

ODTÜ KYÖD Okulları öğretmenleri, bu yıl Robert Koleji’nde düzenlenen 22’inci ‘Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’na katıldı. Ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından öğretmenlerin davet edildiği bu sempozyumda rehber öğretmenler Bersu Çapraz ve Şükran Akcan ‘Zorbalık Eğlence Değildir’ başlıklı rehberlik çalışmalarını meslektaşları ile paylaştı.

DİKKATLE TAKİP EDİLDİ

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında akran zorbalığı hakkında farkındalık oluşturmak için hazırlanan ‘Zorbalık Eğlence Değildir’ adlı çalışma rehber öğretmenlerimizin sunumu ile meslektaşları ile paylaşıldı. Çalışma öğretmenler tarafından ilgi ile dinlendi. Öğretmenler, proje sunumunun ardından diğer programlara katılarak keyifli ve eğitim dolu bir gün geçirdiler.