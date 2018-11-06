Dostlar Kadırga’da Gizem Kara sahne alacak

Kocaeli'nin Karadeniz müziği denilince ilk akla gelen yerlerden olan Black Sea Cafe Dostlar Kadırga, düzenlediği konser etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Kapılarını Kocaelililere açtığından bu yana rağbet gören işletme, bu akşam Karadenizli güzel şarkıcı Gizem Kara’yı sahnesinde ağırlayacak. Son dönemde yıldızı parlayan Gizem Kara, hayranları ile birlikte bol bol horon çekip, en sevilen parçalarını İzmitliler için seslendirecek. Artun Umur ELMASER