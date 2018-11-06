Kocaeli'nin Karadeniz müziği denilince ilk akla gelen yerlerden olan Black Sea Cafe Dostlar Kadırga, düzenlediği konser etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Kapılarını Kocaelililere açtığından bu yana rağbet gören işletme, bu akşam Karadenizli güzel şarkıcı Gizem Kara’yı sahnesinde ağırlayacak. Son dönemde yıldızı parlayan Gizem Kara, hayranları ile birlikte bol bol horon çekip, en sevilen parçalarını İzmitliler için seslendirecek. Artun Umur ELMASER
Bugün 12:01 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:02 TSİ )
Dostlar Kadırga’da Gizem Kara sahne alacak
Kocaeli Fuarı’nda bulunan ve oldukça rağbet gören Black Sea Cafe Dostlar Kadırga’da, bu akşam güzel şarkıcı Gizem Kara sahne alacak.
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Bugün 12:01 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz