Başkan Yıldırım’a ziyaretler sürüyor

Güzelkıyı İlköğretim Okulu yeni Okul Aile Birliği Başkanı ve yönetimi, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Karamürsel Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyaret, Güzelkıyı İlköğretim Okulu yeni Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Ertekin ve yönetimi tarafından düzenlendi. Ertekin ve yönetimi ziyaret sırasında başkan İsmail Yıldırım’a okullarına yaptıkları yatırım ve desteklerden dolayı teşekkür etti.