KO-MEK ‘Aile Okulu’ başladı

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kurslarının hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan ‘Aile Okulu’, 9’uncu dönem çalışmalarına başlıyor. Yeni dönem kapsamında KO-MEK kursiyerlerine aile ve çocuk gelişimine yönelik kapsamlı eğitim verilecek. Eğitimler 6, 13, 20 ve 27 Kasım tarihlerinde yapılacak. Çocuk ve kişisel gelişim alanında uzman eğitmenlerin vereceği dersler, Gölcük Kongre Sarayı ve İzmit Fuar içi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda sabah ve öğlen olmak üzere iki seansta yapılacak.