Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kurslarının hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan ‘Aile Okulu’, 9’uncu dönem çalışmalarına başlıyor. Yeni dönem kapsamında KO-MEK kursiyerlerine aile ve çocuk gelişimine yönelik kapsamlı eğitim verilecek. Eğitimler 6, 13, 20 ve 27 Kasım tarihlerinde yapılacak. Çocuk ve kişisel gelişim alanında uzman eğitmenlerin vereceği dersler, Gölcük Kongre Sarayı ve İzmit Fuar içi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda sabah ve öğlen olmak üzere iki seansta yapılacak.
Bugün 12:02 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
KO-MEK ‘Aile Okulu’ başladı
KO-MEK kursiyerlerine aile ve çocuk gelişimine yönelik kapsamlı eğitim veren ‘Aile Okulu’ kapılarını yeniden açtı
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Bugün 12:02 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz