Erol Taşçı, kızını evlendirdi

Kandıra Kurtyeri Mahallesi eski Muhtarı, Saygın Otel'in sahibi Erol Taşçı ile Zehra Taşçı’nın biricik kızları Buse Taşçı, Derince Belediyesi’nde Meclis Üyesi olan Hüseyin Demirelli ve eşi Fatma Demirelli çiftinin oğulları Ali Çağatay Demirelli ile Yelken Kafe’de gerçekleşen nikâh töreniyle dünya evine girdi.
BAŞKAN BULUT KIYDI
Son derece mutlu görünen genç çiftin nikshını, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut kıydı. Başkan Bulut, evlilik cüzdanını geline teslim ederken bir ömür boyu mutluluklar temennisinde bulundu. Dünür olmanın heyecanıyla konuklarla yakından ilgilenen Taşçı ve Demirelli ailelerinin mutluluklarına ise diyecek yoktu. Konuklar tarafından takı yağmuruna tutulan genç çift, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan tüm sevenlerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz