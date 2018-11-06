Kocaelispor’da sol ayak arka biceps kasında yırtık olan Murat Başak, zorlu Bayburt maçında sahadaki yerini alamayacak. Teknik adam Galip Gündoğdu’nunBaşak’ın yerinde Ali Keten’i stoperde oynatacağına kesin gözü ile bakılıyor. Bayburt maçı öncesinde gözler Kadir Öge’ye çevrildi. Bu hafta başı itibari ile takımla birlikte antrenmanlara başlayan Kadir’in Cumartesi günü sol bekteki yerini alması bekleniyor. Bu arada sağ diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtığı olan Sinan’ın da bu hafta forma giymesinin mümkün olmadığı öğrenildi.
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:12 TSİ )
Hazır ol Kadir!
Kocaelispor’da sol ayak arka biceps kasında yırtık olan Murat Başak, zorlu Bayburt maçında sahadaki yerini alamayacak.
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Bugün 16:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz