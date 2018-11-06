İşte bunlar sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler

Kullarlı 2008 doğumlu olan 10 yaşındaki Muhammet Akif Öztonga, arkadaşları futbol oynarken tedavi görüyor. Ablasından (Betül) 2016’da ilk ilik nakli yapılan minik Muhammet, 2014 Ağustos ayından beri hastalığıyla uğraşıyor. Durumu hızla iyiye gidiyor.

EĞİTİMİ EVDE YAPILDI, AMA BU YIL AKSADI…

Eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın özel çalışmasıyla evinde sürdüren minik Muhammet, 4’üncü sınıfı kadar geldi. Ancak bu sene maalesef henüz eğitmen atanmadı. Minik kardeşlerini ziyaret eden şampiyon U-12 takımı ve yöneticiler ile akyan Fahri Altıntaş, aileye ve miniğe moral verdi.

DERBENT’LİLERDEN ORGAN BAĞIŞI…

Bu arada bir başka güzel hareket de Derbent Stadı’nda sahnelendi. BAL maçı öncesinde Büyük Derbentspor’un futbolcuları, yöneticileri, taraftarları, statta kurula stantta imza atarak, toplu organ ağışında bulundu. Kampanyaya statta görevliler ve polisler de katılarak, farkındalığını gösterdi. Sahalarda sürekli olay görmektense, böylesi görüntüleri yaşamak herkesi mutlu etti. Kurulan stantta, görevli sağlık memuru Şenol Akman önderliğinde imzalar atıldı. Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde arasında ülke çapında etkinliklerle anılan Organ bağışı Haftası, statlarda da tanıtıldı. Ahmet AKAY - Ali KÖKSAL