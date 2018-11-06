Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:14 TSİ )

İşte bunlar sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler

Kullarsporlu futbolcular ve başkan, Lösemi haftasında farkındalığın farkında olduğunu göstererek, tedavi gören minik kardeşlerini ziyaret etti. Derbentsporlu futbolcular ise toplu organ bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kullarlı 2008 doğumlu olan 10 yaşındaki Muhammet Akif Öztonga, arkadaşları futbol oynarken tedavi görüyor. Ablasından (Betül) 2016’da  ilk ilik nakli yapılan minik Muhammet, 2014 Ağustos ayından beri hastalığıyla uğraşıyor. Durumu hızla iyiye gidiyor.

EĞİTİMİ EVDE YAPILDI, AMA BU YIL AKSADI…

pankart.jpeg?

Eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın özel çalışmasıyla evinde sürdüren minik Muhammet, 4’üncü sınıfı kadar geldi. Ancak bu sene maalesef henüz eğitmen atanmadı. Minik kardeşlerini ziyaret eden şampiyon U-12 takımı ve yöneticiler ile akyan Fahri Altıntaş, aileye ve miniğe moral verdi.

DERBENT’LİLERDEN ORGAN BAĞIŞI…

polis.jpeg?

Bu arada bir başka güzel hareket de Derbent Stadı’nda sahnelendi. BAL maçı öncesinde Büyük Derbentspor’un futbolcuları, yöneticileri, taraftarları, statta kurula stantta imza atarak, toplu organ ağışında bulundu. Kampanyaya statta görevliler ve polisler de katılarak, farkındalığını gösterdi. Sahalarda sürekli olay görmektense, böylesi görüntüleri yaşamak herkesi mutlu etti. Kurulan stantta, görevli sağlık memuru Şenol Akman önderliğinde imzalar atıldı. Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde arasında ülke çapında etkinliklerle anılan Organ bağışı Haftası, statlarda da tanıtıldı. Ahmet AKAY - Ali KÖKSAL

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Kalbine yenik düşen futbolcular mask
Kalbine yenik düşen futbolcular
Burak Yılmaz'a para cezası mask
Burak Yılmaz'a para cezası
Hazır ol Kadir! mask
Hazır ol Kadir!
Bayburt’un asıl hedefi bu sezon! mask
Bayburt’un asıl hedefi bu sezon!
Gündoğdu: İçeride puan kaybı yaşamamalıyız mask
Gündoğdu: İçeride puan kaybı yaşamamalıyız
Tebrikler Alper Çetin ve yardımcıları! mask
Tebrikler Alper Çetin ve yardımcıları!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL