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Maça bak maça: Yuvacık-Tavşancıl

1. Amatör Futbol Ligi D Grubu’nda bu akşam şahane bir maç var.

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2 maçı eksik ve 13 puan ile üçüncü sırada yer alan Yuvacıkspor ile bir maçı eksik 15 puan ile ikinci sırada bulunan Tavşancılspor üç puan mücadelesi verecek. Erteleme maçı Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak. Bu mücadele, Yuvacıkspor’un TFF Kum Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil ettiği için ertelenmişti. Bu arada grubun diğer erteleme maçında Gebze Kirazpınar ile Gölcük Asarköy Gebze Metin Oktay Stadı’nda karşılaşacak. Bu mücadele 19.00’da başlayacak.

Yuvacıkspor

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Bugün 00:30 TSİ - Spor

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