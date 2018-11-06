Avcılar ve atıcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin 9-11 Kasım tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği Atıcılık Şampiyonası’nda kıyasıya yarışacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 9-11 Kasım tarihleri arasında ‘’2. Atıcılık Şampiyonası’’ düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’deki Atış Poligonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyona cuma günü 9’da başlayacak.
Bugün 12:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:16 TSİ )
‘Yüksekten değil!’‘gerçekten!’ atacaklar
Avcılar ve atıcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin 9-11 Kasım tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği Atıcılık Şampiyonası’nda kıyasıya yarışacak.
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Bugün 12:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz