‘Yüksekten değil!’‘gerçekten!’ atacaklar

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Avcılar ve atıcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin 9-11 Kasım tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği Atıcılık Şampiyonası’nda kıyasıya yarışacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 9-11 Kasım tarihleri arasında ‘’2. Atıcılık Şampiyonası’’ düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Derince’deki Atış Poligonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyona cuma günü 9’da başlayacak.