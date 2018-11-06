1995 yılında Gebze’de demir çelik piyasasında, alım satım yaparak ticari hayatına başlayan ve bugüne kadar birçok sektörde hizmet veren Yusufoğulları Metal Yüzey Koruma Makina İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konkordato istedi. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.
Bugün 12:21 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
23 yıllık şirket konkordato istedi!
Yusufoğulları Metal Yüzey Koruma Makina İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konkordato istedi.
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Bugün 12:21 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz