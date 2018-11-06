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Bugün 12:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:24 TSİ )

23 yıllık şirket konkordato istedi!

Yusufoğulları Metal Yüzey Koruma Makina İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konkordato istedi.

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1995 yılında Gebze’de demir çelik piyasasında, alım satım yaparak ticari hayatına başlayan ve bugüne kadar birçok sektörde hizmet veren Yusufoğulları Metal Yüzey Koruma Makina İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konkordato istedi. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.

Bugün 12:21 TSİ - Ekonomi

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