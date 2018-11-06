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Bugün 12:25 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:27 TSİ )

Vladimir Valisi’nden yatırım çağrısı

Rusya Vladimir bölgesinin valisi Vladimir Sipyagin ve beraberindeki heyet ilimizdeki iş insanlarını bölgelerine yatırıma çağırdı. Rus konukları ile yakından ilgilenen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yatırımcı dostu fırsatları değerlendirmeliyiz” dedi.

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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve meclis başkanı Akın Doğan, Rusya’nın başkent Moskova’ya en yakın eyaletlerinden biri olan Vladimir bölgesinden gelen konukları ağırladı. KOTO binasında gerçekleşen görüşmede oda yönetiminin yanı sıra Vladimir Valisi Vladimir Sipyagin, Vladimir Bölgesi Yatırım, Ticaret, İş Geliştirme ve Projelerden Sorumlu Vali Danışmanı Aleksei Palchikov, Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Müşaviri Aidar Gaşigullin ve Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Müşavirliği Uzmanı Artur Leontev hazır bulundu.

POLİTİK YAKINLAŞMA VURGUSU

Yatırım ve işbirliği fırsatlarının ele alındığı KOTO ve Rus heyetinin görüşmesinde Vladimir bölgesi heyeti ile yakından ilgilenen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “İki ülke arasında son yıllarda gelişme gösteren ekonomik ilişkiler ve uluslararası alanda dünya sorunlarına karşı sergilenen ortak politik yakınlaşmalar, aynı zamanda iki ülke arasında iş birliği potansiyelinin keşfedilmesi sürecini de başlattı” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ZİYARET”

İş birliği sürecinin sağlam temeller üzerinde yükselmesinin önemine değinen Bulut, “Bunun için iş birliği alanlarının çeşitlendirilerek geliştirilmesi kadar ticaret için görüşme kanallarının da artırılması gerekiyor. Ticaret hacminin gelişmesi ve genişlemesi için karşılıklı güven ortamının daha da güçlendirilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi ve şeffaf, samimi ilişkilerin sürdürülmesi çok önemli. Bu sebeple konuk Vali ve beraberindeki heyetin ziyaretini oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.

“RUSYA İLE MAKAS DARALMALI”

2017 yılında Rusya’ya gerçekleştirilen ihracat tutarının 2.7 milyar dolar, ithalat tutarının ise 19.5 milyar dolar olduğunun altını çizen Bulut, “Sadece Rusya’ya geçen yıl 17 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Kocaeli’den, Rusya’ya yapılan dış ticaret rakamları da 2017’de 111 milyon dolar, ithalat tutarı ise 1.9 milyar dolardır. 2018 yılının ilk 9 ayında 122 milyon dolar ihracat ve 2.5 milyar dolar seviyesinde ithalat gerçekleşti. Bizim açımızdan ikili ticarette makasın daralması için katma değerli ürünlerin ticaretinin yanı sıra Rusya’da faaliyet gösteren firmaların alternatif pazarı olmak için girişimlerde bulunmalıyız” ifadelerine yer verdi.

MOSKOVA’YA YAKINLIK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

Vladimir Valisi Vladimir Sipyagin de toplantıda yaptığı konuşmasında, bölgenin yatırım ve iş birliği fırsatlarına dair önemli veriler PAYLAŞTI. Sipyagin, “Bölgemiz ile başkent Moskova arasında 150 kilometre mesafe var. Bu durum yatırımcılara sağladığımız destekler ve teşvikler için önemli bir fırsat. Bölgemizde çok sayıda Türk yatırımcı faaliyet gösteriyor. Türkler bölgede yabancı yatırım açısından Almanlardan sonra ikinci sırada yer alıyor. Halihazırda enerji, inşaat, tarım başta olmak üzere birçok sektörde iş birliği ve yatırma açığız” dedi.

YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI!

Rusya Vladimir Bölgesi Valisi olarak, resmi ve bireysel kimliği ile yatırımcıların yanında olacağının da sözünü veren Sipyagin, Kocaelili iş insanlarını yatırım ve işbirliğine davet etti. Çağrısı dolayısıyla Vali Vladimir Sipyagin’e teşekkür eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yatırımcı dostu fırsatları değerlendirmeliyiz” dedi. Toplantının sonunda, Vladimir bölgesi heyeti, iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Bugün 12:25 TSİ - Ekonomi

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