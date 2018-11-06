Zeytinoğlu, enflasyonu değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu açıklamasında, döviz kurlarının gerilemesiyle Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın hız kestiğini ancak hala yüksek seviyelerde olmasının Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yukarı çekmeye devam edeceğini bildirdi.

MALİYETLER YÜKSEK

Döviz kurlarının gerilemesiyle ÜFE'deki artışın hız kestiğini, ancak hala yüksek seviyelerde olmasının TÜFE'yi yukarı çekmeye devam edeceğini belirten Zeytinoğlu, “Enflasyondaki artışın devam ederek yıllık yüzde 25.24’e yükseldiğini kaydeden Zeytinoğlu, şöyle devam etti: “Ekim ayında kurlarda gerileme görülse de ÜFE'deki birikimin fiyatlar üzerine yansıması zaman aldığından, ekim ayı enflasyonun yükseleceğini bekliyorduk. Ekimde aylık bazda ÜFE'deki artış hız keserek yüzde 0.91 oldu. Böylece yıllık ÜFE bir önceki aya göre geriledi. Ancak ÜFE'nin hala yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Maliyetlerdeki bu yüksek seviyeler önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına da yansımaya devam ederek TÜFE'yi yukarı iteceğini düşünüyoruz.”