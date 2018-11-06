Tüketici fiyatları endeksi açıklandı

Buna göre TÜFE’de ekim döneminde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova kentlerinin dahil olduğu Doğu Marmara TR42 bölgesinde, yüzde 2.51 oranında artarken, ülke genelindeki artış ise yüzde 2.67 olarak kayıtlara geçti.

BİR YILLIK VERİLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bölgemizdeki fiyat artışı yüzde 25.66 oranına ulaştı. Bu yükseliş, ülke ortalamasının 0.42 puan üstünde gerçekleşti. TÜFE’de ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.56, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25.24 ve son 12 aylık döneme göre de yüzde 14.90 oranında artış gerçekleşti.

KABAN FİYATI ARTTI

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan bölgemizde 26 yüzde 2.51 değişim oranı ile en fazla atış gösteren 19’uncu istatistiki bölge oldu. Yine aynı bölgede geride kalan ekim döneminde fiyatı en çok artan madde ise yüzde 57.38 ile erkek kabanı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 30.14 ile limon oldu.