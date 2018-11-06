Kordsa, 3. Çeyreği büyüme ile kapattı

Kordsa’nın 2018 yılı üçüncü çeyreğinde açıkladığı finansal sonuçlar, beklentilerin üzerinde seyretti. Amerika’daki kompozit şirketlerinin ciroya olumlu katkısı, pazar hakkındaki doğru öngörüleri, hammadde ve satış fiyatlarını doğru yönetmesi sayesinde Kordsa, 2018’in üçüncü çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü.

CİRODA BÜYÜK ARTIŞ

Kordsa üçüncü çeyrekte cirosunu, bu yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 50, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 106 oranında artırarak 1.2 milyar liraya ulaştırdı. Net kârı ise bu yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 60, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 181 oranında artırarak 135 milyon liraya ulaştı. FAVÖK’ü ise 230 milyon lira oldu.