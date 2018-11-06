Göçmez, başvuru dosyasını doldurdu

Körfez Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan eczacı Caner Göçmez, ön başvurusundaki eksiklikleri tamamlamak üzere AKP İl Başkanlığı’na geldi. Evraklarını tamamlayan Göçmez, Cumartesi günü kendisini destekleyen bir grupla birlikte Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’e başvurusunu teslim edip, resmen aday adayı olacak.

Caner Göçmez kimdir?

1972 Gölcük doğumlu olan Caner Göçmez, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılından beri Körfez Tütünçiftlik’te eczacılık yapan Göçmez’ın eşi ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doçent olarak görev yapıyor. Siyasete Genç Parti’de başlayan Göçmez, daha sonrasında AKP saflarına geçmişti. Göçmez, evli ve 1 kız çocuğu babası. Selin BECER