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Hürriyet’in sağlık durumu iyi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hayatını yitiren Koray Şener’in cenaze töreninde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hürriyet sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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CHP Milletvekil Fatma Kaplan Hürriyet, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hayatını yitiren Koray Şener’in Pazar günü gerçekleştirilen cenaze töreninde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hürriyet, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hastanede yapılan müdahale ve evde dinlenme ile ciddi bir sorun olmadan atlattım diyen Hürriyet, çalışmalara kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

CAMİ AVLUSUNDA NEFES ALAMADIM”

Fatma Kaplan Hürriyet, “Fenerbahçe maçında yitirdiğimiz evladımız Koray Şener'in cenazesinde yaşadığım üzüntü ve stres vücut yorgunluğu ile birleşince cami avlusunda nefes alamama, mide rahatsızlığı ve baş dönmesi gibi sağlık problemi yaşattı bana. Hastanede yapılan müdahale ve evde dinlenme ile ciddi bir sorun olmadan atlattım. Çok şükür iyiyim. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir süre telefonumu kapatmak zorunda kaldım. Cevap veremediğim için çok özür dilerim. Arayan herkese yarın mutlaka dönüş yapacağım. Çalışmaya devam. Çok sevgiler” dedi. Selin BECER

Bugün 12:59 TSİ - Siyaset

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