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Kimyasal madde üreten fabrikada yangın!

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal madde üretilen fabrikanın bacasını saran alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üreten bir fabrikanın çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekipleri hızla olay yerine geldi. İtfaiye merdivenleri ile su tutularak alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın çatısında hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

Bugün 13:05 TSİ - Asayiş

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