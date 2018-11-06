Geçtiğimiz Cuma günü Türk Telekom Stadyumunda oynan Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribünlerde olan Koray Şener aniden fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, hayatını kaybetmişti. Başta ailesi olmak üzere Fenerbahçe camiasını derinden üzen Şener'in vefatında kahreden bir detay ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün haberine göre, Koray Şener’in derbiye son anda gidebildiği anlaşıldı. Koray Şener, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya bilet bulmak için yoğun çaba harcadı. Maçın başlamasına az bir zaman kala hala bilet bulamayan Koray Şener’in ümitleri tükenirken, genç taraftara bileti, Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Abdülkadir Erbağcı’nın temin ettiği öğrenildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bilet bulduğu için çok sevinen Koray Şener, karşılaşma esnasında geçirdiği kap krizi sonrası vefat edince, herkesi derin bir üzüntüye boğdu.
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Koray Şener'in ölümünde kahreden DETAY!
Geçtiğimiz Cuma günü Türk Telekom Stadyumunda oynan Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribünlerde olan Koray Şener aniden fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, hayatını kaybetmişti. Başta ailesi olmak üzere Fenerbahçe camiasını derinden üzen Şener'in vefatında kahreden bir detay ortaya çıktı.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin gencimize. yakınlarına sabırlar dilerim. ve genç kardeşlerime bir tavsiyem HAYATTA HİÇ BİR ŞEYİN BAĞIMLISI OLMAMAK GEREK sevginin aşkın, beğenmenin taraftar olmanın bir ölçüsü olmalı BAKIN FUTBOLCULAR BİLE BİR TAKIMA TAM BAĞIMLI OLMUYORLAR, yaşamınıza ÇEŞİTLİ uğraşları keyifleri aktiviteleri sevgileri ALIN sevginize sınır koyun ki mutsuz olmayasınız YA ONU KAYBEDERSENİZ? bu sizi yıkmamalı ÇEŞİTLENDİRİN YAŞAMINIZI . sevilerimle
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