Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:11 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:53 TSİ )

Koray Şener'in ölümünde kahreden DETAY!

Geçtiğimiz Cuma günü Türk Telekom Stadyumunda oynan Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribünlerde olan Koray Şener aniden fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, hayatını kaybetmişti. Başta ailesi olmak üzere Fenerbahçe camiasını derinden üzen Şener'in vefatında kahreden bir detay ortaya çıktı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçtiğimiz Cuma günü Türk Telekom Stadyumunda oynan Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribünlerde olan Koray Şener aniden fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, hayatını kaybetmişti. Başta ailesi olmak üzere Fenerbahçe camiasını derinden üzen Şener'in vefatında kahreden bir detay ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün haberine göre, Koray Şener’in derbiye son anda gidebildiği anlaşıldı. Koray Şener, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya bilet bulmak için yoğun çaba harcadı. Maçın başlamasına az bir zaman kala hala bilet bulamayan Koray Şener’in ümitleri tükenirken, genç taraftara bileti, Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Abdülkadir Erbağcı’nın temin ettiği öğrenildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bilet bulduğu için çok sevinen Koray Şener, karşılaşma esnasında geçirdiği kap krizi sonrası vefat edince, herkesi derin bir üzüntüye boğdu.

Bugün 13:11 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - ALLAH rahmet eylesin gencimize. yakınlarına sabırlar dilerim. ve genç kardeşlerime bir tavsiyem HAYATTA HİÇ BİR ŞEYİN BAĞIMLISI OLMAMAK GEREK sevginin aşkın, beğenmenin taraftar olmanın bir ölçüsü olmalı BAKIN FUTBOLCULAR BİLE BİR TAKIMA TAM BAĞIMLI OLMUYORLAR, yaşamınıza ÇEŞİTLİ uğraşları keyifleri aktiviteleri sevgileri ALIN sevginize sınır koyun ki mutsuz olmayasınız YA ONU KAYBEDERSENİZ? bu sizi yıkmamalı ÇEŞİTLENDİRİN YAŞAMINIZI . sevilerimle

Yanıtla . 0Beğen 06 Kasım 15:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
İzmit’in sevilen müzisyeni Güray Göbekçioğlu vefat etti mask
İzmit’in sevilen müzisyeni Güray Göbekçioğlu vefat etti
Kimyasal madde üreten fabrikada yangın! mask
Kimyasal madde üreten fabrikada yangın!
İntihar etmişti, hastanede öldü! mask
İntihar etmişti, hastanede öldü!
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!
Virajı hızlı giren pikap takla attı: 1 yaralı mask
Virajı hızlı giren pikap takla attı: 1 yaralı
Yine Kandıra yolu yine KAZA! mask
Yine Kandıra yolu yine KAZA!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL