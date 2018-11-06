Koray Şener'in ölümünde kahreden DETAY!

Geçtiğimiz Cuma günü Türk Telekom Stadyumunda oynan Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribünlerde olan Koray Şener aniden fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şener, hayatını kaybetmişti. Başta ailesi olmak üzere Fenerbahçe camiasını derinden üzen Şener'in vefatında kahreden bir detay ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün haberine göre, Koray Şener’in derbiye son anda gidebildiği anlaşıldı. Koray Şener, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya bilet bulmak için yoğun çaba harcadı. Maçın başlamasına az bir zaman kala hala bilet bulamayan Koray Şener’in ümitleri tükenirken, genç taraftara bileti, Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Abdülkadir Erbağcı’nın temin ettiği öğrenildi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bilet bulduğu için çok sevinen Koray Şener, karşılaşma esnasında geçirdiği kap krizi sonrası vefat edince, herkesi derin bir üzüntüye boğdu.