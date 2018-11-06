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Tahir Akman, aday adayı oluyor

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, İzmit Belediye Başkan aday adaylığı için Cuma günü resmi başvurusunu yapacak.

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla adaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. AKP İl Başkanlığı sakin geçerken ilçelerde de belediye başkan aday adaylığı için başvurular artarak devam ediyor. 12 Kasım tarihine kadar sürecek olan başvuru sürecinin son günlerinin daha yoğun geçmesi bekleniyor. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Tahir Akman, AKP İl binasına gelerek aday adaylığı süreci ile ilgili bilgi aldı. Akman, 9 Kasım Cuma günü, Cuma namazının ardından resmi başvurusunu yapacak ve aday adaylığını açıklayacak. Selin BECER

TAHİR AKMAN KİMDİR?

1955 yılında Edirne'de doğdu.

İlkokulu Edirne'de, ortaokulu İzmit Ortaokulu'nda, Liseyi İzmit Sanat Enstitüsü'nde Yüksekokulu Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde okudu. 1978 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

İşe 1979 yılında İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde memur olarak başladı.

1989 yılına kadar belediyede Kontrol Mühendisi, Kontrol Şefi ve Fen İşleri Müdürü olarak çalıştı. 

1989 yılında görevlerinden istifa etti.

2003 yılına kadar 14 yıl kendi firmasında mühendislik yaptı.

2003 yılında Gölcük Belediyesi'nde Teknik Koordinatör olarak göreve başladı. 

Açıktan atama ile yeniden memurluğa döndü.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına atandı. 

Daha sonra Kent Konut Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. Bir süre sonra başkan danışmanı oldu.

2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Halen bu görevi sürdürmekte.

Evli ve 2 çocuk babası.

Oğlu Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Doktor. Kızı ise Kocaeli Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Görevlisi.

Eşi ise ev hanımı.

İzmit Topçular Mahallesi'de ikamet ediyor.

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