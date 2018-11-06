Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küçük esnafın durumu ile ilgili özel bir açıklamada bulundu. Palandöken yaptığı açıklamada, “10 aylık verilere göre, ülkede esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 878 bin 81 iş yeri bulunuyor. Bu dönemde 194 bin 2 esnaf ve sanatkar işletmesi açılırken, 87 bin 258 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. En fazla açılışı yapılan meslek kolu, 19 bin 54 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu” dedi.
Bugün 13:21 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:22 TSİ )
Büfe ve bakkalcılık cazibesini koruyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küçük esnafın durumu ile ilgili özel bir açıklamada bulundu.
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Bugün 13:21 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz