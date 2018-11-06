Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım onarım, alet edevat malzemelerini satışa çıkardı. TMSF'nin internet sitesinde yayımlanan konu ile ilgili ilanına göre, söz konusu mallar için 14 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar teklif alınacak. Birden fazla teklifin bulunması halinde 17 Aralık’ta açık artırma usulü ihale yapılacak.
Bugün 13:21 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:22 TSİ )
TARKİM’e ait uçaklar satılacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım onarım, alet edevat malzemelerini satışa çıkardı.
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Bugün 13:21 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz