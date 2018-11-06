TARKİM’e ait uçaklar satılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım onarım, alet edevat malzemelerini satışa çıkardı. TMSF'nin internet sitesinde yayımlanan konu ile ilgili ilanına göre, söz konusu mallar için 14 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar teklif alınacak. Birden fazla teklifin bulunması halinde 17 Aralık’ta açık artırma usulü ihale yapılacak.