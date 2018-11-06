Bakanlık verilerine göre, cep telefonu abonesi nüfusun yüzde 98.4'üne ulaşırken, numara taşıma işlemi de 118 milyonu buldu. Aylık cep telefonuyla konuşma süresi 453 dakika olurken, internetin yaygınlaşmasıyla klasik telefon mesajı (SMS) kullanımı azaldı. Bakanlığın bütçe sunumunda e-Devlet hizmetleri için de, "2018 yılı 8 aylık dönemde 197 milyon 941 bin 507 aylık ortalama ile toplam 1 milyar 583 milyon 532 bin 59 hizmet kullanımı gerçekleşmiştir" denildi.
Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
SMS kullanımı bitiyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre internetin yaygınlaşmasıyla SMS kullanımı azaldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz