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Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:23 TSİ )

SMS kullanımı bitiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre internetin yaygınlaşmasıyla SMS kullanımı azaldı.

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Bakanlık verilerine göre, cep telefonu abonesi nüfusun yüzde 98.4'üne ulaşırken, numara taşıma işlemi de 118 milyonu buldu. Aylık cep telefonuyla konuşma süresi 453 dakika olurken, internetin yaygınlaşmasıyla klasik telefon mesajı (SMS) kullanımı azaldı. Bakanlığın bütçe sunumunda e-Devlet hizmetleri için de, "2018 yılı 8 aylık dönemde 197 milyon 941 bin 507 aylık ortalama ile toplam 1 milyar 583 milyon 532 bin 59 hizmet kullanımı gerçekleşmiştir" denildi.

Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi

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