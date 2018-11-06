Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO aracılığıyla 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilogramının 14, Giresun kalite fındığın kilogramının da 14.5 liradan alınmasının serbest piyasaya olumlu yansıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'ya yönelik açıklamasının hemen ardından serbest piyasada 12 lira olan fiyatın 13 lira seviyelerine çıktığına işaret eden Soydan, rakamların yükselmeye devam ettiğini belirtti.
Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Fındıkta fiyat yükseliyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO aracılığıyla 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilogramının 14, Giresun kalite fındığın kilogramının da 14.5 liradan alınmasının serbest piyasaya olumlu yansıdığını söyledi.
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Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz