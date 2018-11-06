Fındıkta fiyat yükseliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO aracılığıyla 1 Kasım'dan itibaren levant kalite fındığın kilogramının 14, Giresun kalite fındığın kilogramının da 14.5 liradan alınmasının serbest piyasaya olumlu yansıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'ya yönelik açıklamasının hemen ardından serbest piyasada 12 lira olan fiyatın 13 lira seviyelerine çıktığına işaret eden Soydan, rakamların yükselmeye devam ettiğini belirtti.