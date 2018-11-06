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Bugün 13:26 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 13:28 TSİ )

Sağlıklı cilt için 9 faydalı alışkanlık

Vücudun en büyük organı olan cilt, iç sistemin korunması için önemli bir bariyer oluşturuyor.

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Sonbahar ve kış mevsimlerinde havanın soğuk ve rüzgârlı olması nedeniyle cilt kuruluğu ve buna bağlı olarak da başta egzama olmak üzere dermatolojik sorunlarda da artış görülebiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için 9 faydalı alışkanlık önerisinde bulundu:

1-Su içilmeli

2-Şeker ve hazır gıdadan uzak durulmalı

3-Güneş kremi kullanılmalı

4-Sigara içilmemeli

5-Spor yapılmalı

6-Makyajla uyunmamalı

7-Nemlendirici kullanılmalı

8-Düzenli ben muayenesi yapılmalı

9-Düzenli cilt bakımı deri sağlığı için önemli.

Bugün 13:26 TSİ - Sağlık

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