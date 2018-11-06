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Bugün 13:27 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:28 TSİ )

Ders çalışmak neden önemlidir?

Okul hayatında başarılı olmak iyi bir akademik hayatın yansıra kariyer hedefinde de ciddi bir avantaj olabiliyor… Başarılı olmak içinse disiplinli bir şekilde çalışmak gerekiyor. Bu konuda öğrencilerin en büyük problemlerinden biri ders çalışmak konusunda kendi kendilerini motive edemiyor olması.

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Her hafta bir yapılacaklar listesi hazırlaman doğru bir adım olacaktır. Bu şekilde her gün belirli bir zaman aralığında ders çalışabilir ve geriye kalan boş zamanını farklı etkinliklerle değerlendirebilirsin.

Bir günü yoğun olarak çalışmaya ayırdığında hem zihnin yorulacaktır hem de her derse yeteri kadar çalışamayabilirsin. Günlük ve haftalık program yapmanın yanı sıra çalışma alanının ne şekilde olduğu ve düzenli olmanın da ders çalışman konusunda olumlu etkisi olabilir. Görevlerini yerine getirmekte ya da yapılacaklar listeni ve çalışma programını yerine getirmekte zorlanıyorsan ailenden ya da bir arkadaşından seni kontrol etmesi konusunda destek alabilirsin.

Bir konuya ya da derse ilgi duymak hem ders çalışman hem de öğrenmen konusunda çok daha etkili olacaktır. Çalıştığın konuyla ilgili materyallerin yanı sıra ek okumalar ve araştırma yapmak ilgi çekici noktalar keşfetmeni sağlayabilir. Dersi ya da konuyu ilgi çekici bir hale getirmek içinse deneyimleyerek öğrenmek en etkili yol olacaktır. Müzeye gitmeyi, gazetelerde ilgili alanı takip etmeyi veya o alanda kariyere sahip kişilerle görüşmeyi deneyebilirsin.

Sınav sonuçların düşündüğün kadar yüksek olmayabilir, ödevlerin tamamını bitirememiş olabilirsin ya da bazı dersleri ilgi çekici bulmuyor olabilirsin. Tüm bunlara rağmen pes etmemelisin. Her derse yeterince emek verdiğinde, dersi geçebilecek kadar not almak yerine yüksek puanlar almayı hedeflediğinde ve disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ettiğinde her şeyin yoluna girdiğini ve ilerleyen süreçte başarının arttığını göreceksin. (Alıntı-gunebakankizyurdu.com).

Bugün 13:27 TSİ - Eğitim

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