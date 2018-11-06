Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:29 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:33 TSİ )

Ahmet Önal: Biz Kocaeli’nin Dadaşlarıyız

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Kocaeli Dadaşları olarak ilimizde Erzurum’un değerlerini, kültürünü tanıtmak istiyoruz” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Azmi Cihat Hatipoğlu’nun MHP’den Körfez Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için istifa ettiği Kocaeli Erzurumlular Vakfı’nın başkanlığına yapılan kongre ile iş adamı Ahmet Önal seçilmişti. Önal, geçtiğimiz günlerde İzmit Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile yeni yönetim kurulunu kamuoyuna tanıttı.

“KOCAELİLİ DADAŞLAR”

Basın toplantısına eski başkan Azmi Cihat Hatipoğlu, Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Zekeriya Tiryaki ile vakfın yeni yönetim kurul üyeleri katıldı. Dernekçiliğin gönüllülük esasına göre yapıldığını dile getiren yeni başkan Ahmet Önal, birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceklerini belirtti ve “Kocaeli Dadaşları olarak ilimizde Erzurum’un değerlerini, kültürünü tanıtmak istiyoruz. Biz Kocaeliliyiz, kütüğümüz ise Erzurum’da” dedi.

YENİ FAALİYET ALANLARI

Yeni dönemde yapılacak vakıf çalışmaları hakkında da bilgiler veren Önal, “Vakıf olarak öğrencilere burs vereceğiz. Büyük gezi organizasyonları yapmayı planlıyoruz. Bizler devlet milliyetçisiyiz. Mikro milliyetçilik bizim defterimizde yazmaz” diye konuştu. Toplantıda konuşan eski başkan Azmi Cihat Hatipoğlu da vakıf çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, “Biz doğduğumuz ve doyduğumuz yeri unutmayız” dedi.

Bugün 13:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
KOSGEB Daire Başkanı, Darıca’ya aday adayı: Ertuğrul Çetinkaya mask
KOSGEB Daire Başkanı, Darıca’ya aday adayı: Ertuğrul Çetinkaya
Kandıra yolu yılan hikayesi oldu mask
Kandıra yolu yılan hikayesi oldu
AKP Kandıra'da başkan aday adaylığı için 10 isim konuşuluyor mask
AKP Kandıra'da başkan aday adaylığı için 10 isim konuşuluyor
Koray Şener’in adı Körfez'de yaşatılacak mask
Koray Şener’in adı Körfez'de yaşatılacak
AKP’li Muzaffer Bıyık, istifa edecek mask
AKP’li Muzaffer Bıyık, istifa edecek
AKP Çayırova için 8 isim konuşuluyor mask
AKP Çayırova için 8 isim konuşuluyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL