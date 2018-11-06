Ahmet Önal: Biz Kocaeli’nin Dadaşlarıyız

Azmi Cihat Hatipoğlu’nun MHP’den Körfez Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için istifa ettiği Kocaeli Erzurumlular Vakfı’nın başkanlığına yapılan kongre ile iş adamı Ahmet Önal seçilmişti. Önal, geçtiğimiz günlerde İzmit Öğretmenevi’nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile yeni yönetim kurulunu kamuoyuna tanıttı.

“KOCAELİLİ DADAŞLAR”

Basın toplantısına eski başkan Azmi Cihat Hatipoğlu, Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Zekeriya Tiryaki ile vakfın yeni yönetim kurul üyeleri katıldı. Dernekçiliğin gönüllülük esasına göre yapıldığını dile getiren yeni başkan Ahmet Önal, birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceklerini belirtti ve “Kocaeli Dadaşları olarak ilimizde Erzurum’un değerlerini, kültürünü tanıtmak istiyoruz. Biz Kocaeliliyiz, kütüğümüz ise Erzurum’da” dedi.

YENİ FAALİYET ALANLARI

Yeni dönemde yapılacak vakıf çalışmaları hakkında da bilgiler veren Önal, “Vakıf olarak öğrencilere burs vereceğiz. Büyük gezi organizasyonları yapmayı planlıyoruz. Bizler devlet milliyetçisiyiz. Mikro milliyetçilik bizim defterimizde yazmaz” diye konuştu. Toplantıda konuşan eski başkan Azmi Cihat Hatipoğlu da vakıf çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, “Biz doğduğumuz ve doyduğumuz yeri unutmayız” dedi.