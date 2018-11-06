Kartepe’de iki mahalle birleşiyor

Kartepe Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı önceki gün belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminde yer alan Uzunbey Mahallesi uygulama imar planı değişimi oy birliği ile kabul edilirken, Dumlupınar Mahallesi’ndeki binanın, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili madde Plan ve Bütçe Komisyonu’na hava edildi.
İKİ MAHALLE BİRLEŞECEK
Maşukiye ve Sarımeşe Mahallesi uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonu’na, 2019 mali yılı gelir tarife cetveli ve bütçe ile ilgili madde de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Meclise sunulan önergede ise Suadiye ve Çepni mahallelerinin, Suadiye Mahallesi adı altında birleştirilmesi ile ilgili madde de yine İmar Komisyonu’na havale edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz