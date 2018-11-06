Kartepe’de iki mahalle birleşiyor

Kartepe Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı önceki gün belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündeminde yer alan Uzunbey Mahallesi uygulama imar planı değişimi oy birliği ile kabul edilirken, Dumlupınar Mahallesi’ndeki binanın, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili madde Plan ve Bütçe Komisyonu’na hava edildi.

İKİ MAHALLE BİRLEŞECEK

Maşukiye ve Sarımeşe Mahallesi uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonu’na, 2019 mali yılı gelir tarife cetveli ve bütçe ile ilgili madde de Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Meclise sunulan önergede ise Suadiye ve Çepni mahallelerinin, Suadiye Mahallesi adı altında birleştirilmesi ile ilgili madde de yine İmar Komisyonu’na havale edildi.