KOTSİAD’dan İYİ Parti’ye ziyaret

Konukları ile yakından ilgilenen İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bu ziyaret bizi çok memnun etti. Ben de bir iş insanı olarak iş hayatında yaşanan problemlerin farkındayım. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartların gittikçe ağırlaşmakta olduğunun da farkındayız. Ortak sorunlarla mücadele ediyoruz ve ortak çözümleri birlikte üretmeliyiz” dedi.

“BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”

Dernekleri hakkında Şanbaz Yıldız’a bilgiler veren KOTSİAD Başkanı Meral Artuç Dinçoğlu ise, “Derneğimiz 2015 yılında kuruldu. 2017 yılı sonunda derneğimizin yönetimini devraldık. Bizler elimizden geldiğince herkese uzanan bir sivil toplum kuruluşu olmak için çalışıyoruz. Ortak sorunlar üzerinde toplum olarak hep birlikte çalışmalıyız” dedi.