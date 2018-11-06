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SANTEK 2018’i 32 bin kişi ziyaret etti

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Kocaeli Üniversitesi ve KOSGEB’in değerli destekleri ile hazırlanan SANTEK 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 31 Ekim - 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi

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TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Kocaeli Üniversitesi ve KOSGEB’in değerli destekleri ile hazırlanan SANTEK 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 31 Ekim - 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

200 FİRMA TEMSİLCİSİ

31 Ekim Çarşamba günü Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan BÜYÜKDEDE ve tüm şehir protokolünün katılımı ile görkemli bir açılışa ev sahipliği yapan SANTEK 2018 3 Kasım Cumartesi günü sona erdi. Bu yıl 200 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşen Fuar yurtiçi ve yurtdışından 31.102 sektör ilgilileri tarafından  ziyaret edildi.

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